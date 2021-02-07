У зоні проведення Операції об’єднаних сил за добу зафіксували одне порушення мирних домовленостей.

У районі населеного пункту Луганське окупаційні війська дистанційно замінували територію біля позицій українських військових. Окупанти застосовували протипіхотні міни ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Втрат серед бійців Збройних сил України немає.

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Загибель військових на Донбасі

6 лютого стало відомо про підрив трьох військових на Донбасі. Двоє бійців ЗСУ загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої, за життя третього воїна борються медики.

Трагедія трапилася неподалік населеного пункту Мар’їнка. 7 лютого стали відомі імена загиблих – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.