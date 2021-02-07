В Україні працюють 4 тис. пунктів обігріву для населення

У зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах станом на 7 лютого розгорнули 4 тис. 778 пунктів обігріву.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

– Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС – 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів, – повідомили в ДСНС.







В Україні працюють понад 4 тис. пунктів обігріву для населення / 2 фотографии

Впродовж 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.

Погода в Україні

Погода в Україні на 7 лютого буде морозною та з опадами. У деяких регіонах країни буде сонячно, але температура буде мінусова.

На заході синоптики прогнозують до -10 градусів вдень, а вночі температура опуститься аж до -14. А на Півночі -13 вдень, і до -22 вночі.

Детальніше про погоду в Україні 7 лютого читайте на Фактах ICTV.

Фото: ДСНС