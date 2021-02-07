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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Захворілих більше, ніж тих, хто одужав: в Україні 3 370 нових випадків Covid-19

В Україні станом на ранок 7 лютого зафіксували 1 244 849 випадків коронавірусу, за добу – 3 370.

Коронавирус

Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 869 пацієнтів.

Загалом від ускладнень, які викликав коронавірус померли 23 597 людей, за останню добу – 81.

За останню добу 2 297 осіб одужали від Covid-19, загалом – 1 073 046.

За останній день в Україні провели 19 500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

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  • м. Київ – 197 випадків;
  • Вінницька область – 184 випадки;
  • Волинська область – 48 випадків;
  • Дніпропетровська область – 198 випадків;
  • Донецька область – 188 випадків;
  • Житомирська область – 137 випадків;
  • Закарпатська область – 169 випадків;
  • Запорізька область – 86 випадків;
  • Івано-Франківська область – 454 випадки;
  • Київська область – 176 випадків;
  • Кіровоградська область –  6 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 202 випадки;
  • Миколаївська область – 118 випадків;
  • Одеська область – 212 випадків;
  • Полтавська область – 37 випадків;
  • Рівненська область – 73 випадки;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 117 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 97 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 185 випадків;
  • Чернігівська область – 85 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 6 лютого підтвердили 1 241 479 випадків.

За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.

Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.

Фото: Depositphotos

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