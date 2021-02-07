В Україні станом на ранок 7 лютого зафіксували 1 244 849 випадків коронавірусу, за добу – 3 370.
Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 1 869 пацієнтів.
Загалом від ускладнень, які викликав коронавірус померли 23 597 людей, за останню добу – 81.
За останню добу 2 297 осіб одужали від Covid-19, загалом – 1 073 046.
За останній день в Україні провели 19 500 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
- м. Київ – 197 випадків;
- Вінницька область – 184 випадки;
- Волинська область – 48 випадків;
- Дніпропетровська область – 198 випадків;
- Донецька область – 188 випадків;
- Житомирська область – 137 випадків;
- Закарпатська область – 169 випадків;
- Запорізька область – 86 випадків;
- Івано-Франківська область – 454 випадки;
- Київська область – 176 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 202 випадки;
- Миколаївська область – 118 випадків;
- Одеська область – 212 випадків;
- Полтавська область – 37 випадків;
- Рівненська область – 73 випадки;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 117 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 97 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 185 випадків;
- Чернігівська область – 85 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 6 лютого підтвердили 1 241 479 випадків.
За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.
Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.