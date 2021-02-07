Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 6 лютого підтвердили 1 241 479 випадків.

За день в Україні від коронавірусу померло 129 людей, за увесь час – 23 516. Одужало за добу 7 158 українців, загалом – 1 070 749 осіб.

Протягом останнього дня в Україні провели 25 590 тестувань методом ПЛР, за час пандемії – 6 376 032.