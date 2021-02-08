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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро здешевшали за вихідні: курс валют в Україні 8 лютого

За вихідні в Україні здешевшали євро та долар. Станом на 8 лютого 2021 року Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,77 грн, що на 11 копійок дешевше, ніж у п’ятницю, 5 лютого.

гроші, бюджет, бабло

Вартість євро знизилась на 17 копійок і становить 33, 28 грн.

Курс валют НБУ на 8 лютого 2021

  • $1 – 27,77 грн;
  • €1 – 33,28 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

курс валют на 8 лютого

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Яким буде курс долара у 2021 році – прогнози

За інформацією Міністерства економіки України, у 2021 році курс долара буде на рівні 28,6 грн. Іноземні експерти з Oxford Economics прогнозують 28,4 грн за $1.

У Міжнародному валютному фонді очікують середню вартість у межах 28,12 грн.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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