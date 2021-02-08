Логістичні можливості під час вакцинації проти Covid-19 є головним викликом для системи охорони здоров’я України.

Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Що я бачу і що відзначають міжнародні партнери як виклик для української системи охорони здоров’я – це саме логістичні спроможності, особливо коли йдеться про такі вакцини як Pfizer, яким потрібно забезпечити дуже конкретні умови перевезення та зберігання. Як США, так і ЄС намагаються допомогти Україні у цих логістичних питаннях, – зазначив голова представництва.

Також він додав, що важливо, аби громадяни України довіряли органам влади, зокрема системі охорони здоров’я. За словами Маасікаса, довіра з боку суспільства – показник готовності держави до вакцинації від Covid-19.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також додав, що після вакцинації проти коронавірусу Україна зіштовхнеться із ще одним викликом – наповнення ринків ліками та протоколами для лікування Covid-19.

– Після вакцини буде ще одна історія – це ліки, наповнення ринків ліками, протоколами для лікування. Тому боротьба триває, – сказав Кулеба.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна розпочатися в лютому. Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, країна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Президент зазначав, що вакцинація від Covid-19 поки що буде добровільною.