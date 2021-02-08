Україна отримає від Німеччини €13,1 млн на боротьбу з наслідками Covid-19

Німеччина надасть Україні €13,1 млн євро для боротьби з коронавірусом і подолання наслідків пандемії.

Зокрема, кошти підуть на модернізацію лікарень, закупівлю медичного обладнання й обладнання для амбулаторної діагностики та лікування Covid-19, наслідків хвороби на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.

Кошти виділятимуться протягом трьох років.

Крім того, Німеччина виділить ще €23,4 млн в межах двох додаткових угод. З них €9 млн спрямують на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та покращення інфраструктури у громадах, які їх приймають.

Другий грант у розмірі €14,45 млн спрямують на покращення умов надання медичної допомоги. Нове обладнання з’явиться щонайменше у 40 лікарнях у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

У січні цього року Європейський Союз затвердив надання гуманітарної допомоги низці країн для подолання наслідків пандемії.

З €1,4 млрд €28 млн планують направити на фінансування проектів в Україні, на Західних Балканах і на Кавказі.