В Україні станом на ранок 8 лютого зафіксували ще 2 141 випадок Covid-19, загалом – 1 246 990.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 7 лютого було зафіксувано 1 244 849 випадків коронавірусу, за добу – 3 370.

Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 869 пацієнтів.