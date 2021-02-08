В Україні станом на ранок 8 лютого зафіксували ще 2 141 випадок Covid-19, загалом – 1 246 990.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 88 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 176 випадків;
- Закарпатська область – 133 випадки;
- Запорізька область – 59 випадків;
- Івано-Франківська область – 398 випадків;
- Київська область – 97 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 119 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 61 випадок;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 45 випадків;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 74 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Чернігівська область – 46 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 7 лютого було зафіксувано 1 244 849 випадків коронавірусу, за добу – 3 370.
Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 1 869 пацієнтів.