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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

В Україні різко впав добовий показник – 2 141 випадок Covid-19

В Україні станом на ранок 8 лютого зафіксували ще 2 141 випадок Covid-19, загалом – 1 246 990.

В Україні різко впав добовий показник – 2 141 випадок Covid-19

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 88 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 156 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 176 випадків;
  • Закарпатська область – 133 випадки;
  • Запорізька область – 59 випадків;
  • Івано-Франківська область – 398 випадків;
  • Київська область – 97 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 119 випадків;
  • Миколаївська область – 115 випадків;
  • Одеська область – 61 випадок;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 45 випадків;
  • Сумська область – 54 випадки;
  • Тернопільська область – 74 випадки;
  • Харківська область – 35 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 24 випадки;
  • Черкаська область – 53 випадки;
  • Чернівецька область – 143 випадки;
  • Чернігівська область – 46 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 7 лютого було зафіксувано 1 244 849 випадків коронавірусу, за добу – 3 370.

Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 869 пацієнтів.

Фото: Depositphotos

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