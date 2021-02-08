Газові протистояння вже місяць не вщухають по всій Україні. Це особливості національного паливного ринку. Його зараз намагаються запровадити в Україні, зруйнувавши монополію, яка процвітала роками. Облгазам залишили тільки труби. Торгувати ж паливом дозволили всім, хто має ліцензію.

Така конкуренція сподобалася не всім. Спритні ділки не розгубилися, на базі облгазів створили свої газзбути і спробували вести бізнес, як завжди. Застарою звичкою – нав’язуючи свої правила.

Але різниця в цінах далася взнаки. Абоненти почали дедалі частіше шукати альтернативних постачальників.

Щоб змінити постачальника, достатньо лише підтвердити свою особу та право власності на помешкання, а також сповістити індивідуальний код споживача газу. Простіше за все це зробити через банківські сервіси. Можна навіть надіслати заяву та копії документів звичайною поштою.

Річні контракти діють без передоплати, але мають один важливий нюанс. За перебір доведеться заплатити ринкову ціну. Експерти кажуть – все рівно це зручніше, аніж розбиратися в складній арифметиці щомісяця.

Та для багатьох українців зміна постачальника виявилася ще тим квестом. Газзбути нерідко вдаються до нечесної конкуренції.

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Один із найпоширеніших важелів тиску на бунтівних абонентів були, так звані, температурні коефіцієнти.

У споживачів, які наважилися змінити постачальника, тепер дуже часто почали виникати технічні проблеми, яких ніколи не було раніше. Адже трубопроводи досі обслуговують облгази.

Ще у січні у Лубнах були ціни на газ захмарними – майже 9 грн.

І вартість його транспортування – одна з найвищих в Україні.

Але раптом багато жителів міста залишилися взагалі без газу. Власники опломбованих кранів переконані: все це через їхнє бажання змінити постачальника.

Нерідко газовики взагалі не помічають заяв абонентів про зміну постачальника, і висилають рахунок за те, чого люди не споживали.

Експерти наразі вважають плату за доставку блакитного палива – найпроблемнішою частиною реформи газового ринку. З чого складається тариф, багато хто не розуміє. Але він впливає на кінцеву ціну.

Нерідко трапляються й абсурдні ситуації. У хаті Сергія газом не користуються, трубу опломбували ще два роки тому. Але рахунки надходять.

Такі випадки, як виявилося, цілком законні. В НКРЕКП наполягають, інакше, система не зможе працювати суто технічно.

Але що ж робити, якщо постачальник або транспортувальник газу допускає відверте свавілля? Ось маленька методичка.

З газовиками спілкуйтеся не телефоном, а за допомогою рекомендованих листів. Вони можуть потім стати доказом у суді. Паралельно напишіть скаргу до Нацкомісії з регулювання комунальних послуг. Якщо ні перше, ні друге не спрацює – тоді вже йдіть до суду. Якщо змінити постачальника на практиці виявилося нескладно, то настільки ж мирно розлучитися з газорозподільною компанією неможливо навіть теоретично. Єдиний варіант позбутися плати за транспортування газу – відрізати саму трубу.

Дублювання “температурних коефіцієнтів“

Облгази припинили практику дублювання так званих температурних коефіцієнтів. Про це в мережі пишуть самі споживачі, повідомляє інформаційно-консультаційний центр ГазПравда.

Із 1 січня облгази припинили їх нараховувати так само несподівано, як і розпочали від жовтня 2018 року.

Для споживачів – це хороша новина. Адже їх більше не змушуватимуть платити двічі за одне й те ж саме.

Однак фахівці нагадують: коефіцієнти зникли лише в рахунках за сам газ, а в рахунку за розподіл – залишилися. Проте споживач їх може й не помітити.