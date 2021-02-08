Міністерство охорони здоров’я очікує на цьому тижні отримати перші заявки на реєстрацію вакцин від коронавируса в Україні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко під час прес-брифінгу.

– Планується, що протягом цього тижня перші заявки на держреєстрацію для екстреного медичного використання будуть подані в Державний експертний центр, – сказав він.

За його словами, з метою врегулювання процедури держреєстрації вакцин для екстреного медичного використання і на підставі останніх змін, які були внесені в закон про лікзасоби, МОЗ розробив спеціальну постанову Кабміну.

– За цією процедурою виробники і представники виробників лікзасобів і вакцин звертаються до компетентних регуляторних органів країн з заявками на отримання дозволу на екстрене медичне використання. Разом із заявкою вони подають матеріали про вивчення якості, ефективності та безпеки застосування таких лікзасобів і вакцин, – додав Ігор Іващенко.

Заступник міністра також зазначив, що в Україні це також здійснюватиметься на підставі експертної оцінки співвідношення користь/ризик, а також аналізу матеріалів на їхню автентичність.

Темпи вакцинації в Україні

Володимир Зеленський озвучив пріоритети для України у боротьбі з коронавірусом. Насамперед, це вакцинація та її дорожня карта.

Глава держави підкреслив, що головне завдання карти – охоплення щонайменше половини населення протягом 2021-початку 2022 року.

Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяці – для медиків та військових.