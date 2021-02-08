На фоні пандемії в Україні юридичний, фізичний та адміністративний захист медиків стає однієї з найбільших проблем в системі охорони здоров’я, тому на 2021 рік є план змін до законодавства щодо захисту лікарів та страхування відповідальності.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький під час прес-конференції на тему Медичне право в Україні: стан, проблеми та можливі наслідки, організованої Федерацією громадських медичних об’єднань та Асоціацією приватних медичних установ України.

– Ми щодня чуємо з преси про напади на лікарів. Кожного дня відчуваємо дуже багато булінгу в медіа та соцмережах щодо медиків. Дуже часто це вигадані історії. Проте такі фейки дуже шкодять. Лікарі, які сьогодні на передовій боротьби із коронавірусом, як бійці ЗСУ, вимушені ще й захищатися, – наголосив нардеп.

За його словами, очолюваний ним комітет у 2020 році вже намагався ухвалити кілька законодавчих актів щодо юридичного захисту медиків.

– Це була частина в одному із законів про лікарське самоврядування, яка була присвячена саме обов’язковому страхуванню медпрацівників від лікарської помилки. На жаль, закон не підтримали в залі, – розповів Радуцький.

Водночас нардеп повідомив, що на 2021 рік є законодавчий план щодо відповідних змін у законодавстві.

– Також ми готуємо зміни, якими передбачено підвищення кримінальної відповідальності за напади на лікарів, і вимагатимемо, щоб силові структури забезпечували постійну охорону лікарів. Передусім це стосується медиків приймальних відділень та екстреної меддопомоги, – уточнив голова профільного комітету.

Медичне право в Україні

У законодавстві України досі немає визначення термінів, що таке лікарська помилка або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Ця невизначеність не захищає права як пацієнтів, так і лікарів.