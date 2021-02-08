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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Зеленський обговорив із Pfizer контракт на постачання Covid-вакцини в Україну

Компанія Pfizer пообіцяла якнайшвидше доставити вакцину від коронавірусу в Україну. Про це голова правління фармацевтичного підприємства Альберт Бурла заявив під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський

Лідер України подякував компанії за кроки, які дозволили пришвидшити постачання препарату. Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з контрактом.

– Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. Covid-19 все ще залишається головним викликом для світу.

Також президент Володимир Зеленський проінформував керівництво американської фармкомпанії Pfizer про ситуацію щодо поширення коронавірусу в Україні та плани щодо вакцинації населення. 

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Вакцинація в Україні

Вакцинація населення розпочнеться вже в лютому, спочатку щеплення зроблять медикам і військовим.

У середині місяця Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer – 117 тис. доз. Препарат передадуть у рамках ініціативи Covavax.

Джерело: Офіс президента

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