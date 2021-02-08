Зеленський пояснив, чи пускатимуть в Україну невакцинованих іноземців

Україна розпочне дзеркальні заходи щодо умов пропуску громадян на свою територію нещеплених іноземців одразу після початку кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді.

– Я впевнений, що Європа не дасть можливості вільно мандрувати, якщо у тебе немає вакцинування. Якщо люди хочуть кудись поїхати – відпочити чи по роботі, треба буде вакцинуватися, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна повинна мати дзеркальні, паритетні відносини з іншими державами, особливо з сусідами – країнами Європейського Союзу. Тому, якщо ЄС пускатиме громадян лише з підтвердженим вакцинуванням, то і ми будемо так робити.

Також Володимир Зеленський повідомив, що в Україні скасують певні карантинні обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу, а також для тих, хто вже перехворів.

За його словами, ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень.