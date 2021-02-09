Ковідний 2020 рік став золотим для різних служб і сервісів таксі. Громадський транспорт ходить не так часто, їздити в ньому через епідемію небезпечно. Тож популярність таксомоторів та попит на них злетіли до небес.

Одночасно з цим багато українців лишилися без роботи через коронакризу. І щоб хоч якось підзаробити, пішли працювати в таксі. Тим паче, що влаштуватись туди нині можна за лічені хвилини.

Реальну кількість таксистів в Україні не знає ніхто. За приблизними оцінками експертів, їх понад 220 тис. І лише 2-3% з них мають ліцензію. Інші таксують фактично нелегально.

Український пасажир невибагливий, безпека і сервіс завжди на другому місці. Головне – якнайшвидше та дешевше доїхати.

Ледь не кожен день стрічки новин рясніють повідомленнями про величезну кількість ДТП за участі таксистів. Найгучнішою стала аварія в Києві, коли водій сервісу Uber не впорався з керуванням і влетів у зупинку на Кільцевій дорозі. Двоє людей загинуло, ще двоє поранені.

Водії таксі все частіше стають антигероями соцмереж. На фото можна знайти як вони вживають наркотики прямо в авто чи таксують в алкогольному сп’янінні.

Проконтролювати стан такого водія ніхто не може.

Онлайн-сервіс його не бачить вживу, а у державних органів немає жодних повноважень контролю.

В Укртрансбезпеці, яка має контролювати перевізників, кивають на недолугий закон, який практично не дозволяє боротися з нелегалами.

Аби навести лад на ринку таксомоторів, в уряді розробили новий законопроект. У ньому пропонують замість купівлі ліцензії та сплати податків, купувати спеціальний патент, щоб возити пасажирів. Річний екземпляр коштуватиме одну мінімальну зарплату, нині це 6000 грн. Або ж патент на місяць за 500 грн.

Саме такий підхід, на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, допоможе вивести з тіні значну частину некласичних таксистів, які працюють на онлайн-сервіси і не платять податків.

Але не все так однозначно, – кажуть представники традиційних легальних служб таксі. Якщо вже нині ліцензії на пасажирські перевезення оформлюють одиниці, то де гарантія, що братимуть патенти? Адже податки й зараз невисокі.

Це 5 грн з кожного замовлення, тобто проблема – не в ліцензії і не в патенті, а в тому, що люди не хочуть платити і відповідати.

Та й на безпеку таких перевезень патент не вплине,- стверджує керівник профспілки таксистів Василь Попик. Оскільки жодних вимог до таксиста в законі немає.

У будь-якому разі законопроект про таксі передбачає реєстрацію водіїв у єдиному реєстрі, – наголошують в Укртрансбезпеці.

Але поки новий законопроект лише проходить обговорення і навіть до Ради не зайшов. За останні десять років це вже четверта спроба навести лад на ринку таксі. Три попередні зазнали фіаско.

Легалізація ринку таксі

Міністерство інфраструктури обіцяє легалізувати ринок таксі та посилити покарання за порушення таксистів.

Наразі на роботу водієм беруть без досвіду, а іноді й без прав. Тому для таксистів пропонують запровадити патент, який офіційно дозволяє перевозити пасажирів. В уряді хочуть вивести онлайн-сервіси з тіні.