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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Біткоїн оновив історичний максимум, ціна – понад $47 тис.

9 лютого 2021 року криптовалюта біткоїн продовжує встановлювати рекорди, станом на 2.15 його вартість зросла вище позначки $47 тис.

Біткоін

Ближче до ранку його ціна коливалася на рівні $45-46 тис.

Біткоїн почався різко зростати з 15.00 8 лютого, до цього часу його вартість була на рівні $38-38 тис.

Але після 15.00 вона різко подолала позначку $43 тис., протягом наступної години ціна кілька разів зростала вище $44 тис.

Ближче до ночі біткоїн продовжив зростати, долаючи позначки $45 тис. та $46 тис.

Курс біткоїна

Про криптовалюту біткоїн активно заговорили восени 2020 року, коли її курс різко почав зростати. Це процес продовжився у грудні 2020-ого, січні та лютому 2021 року.

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У січні 2021 року вартість біткоїна кілька разів долала позначку $40 тис.

Детальніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk

Фото: Depositphotos

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