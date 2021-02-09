9 лютого 2021 року криптовалюта біткоїн продовжує встановлювати рекорди, станом на 2.15 його вартість зросла вище позначки $47 тис.

Ближче до ранку його ціна коливалася на рівні $45-46 тис.

Біткоїн почався різко зростати з 15.00 8 лютого, до цього часу його вартість була на рівні $38-38 тис.

Але після 15.00 вона різко подолала позначку $43 тис., протягом наступної години ціна кілька разів зростала вище $44 тис.

Ближче до ночі біткоїн продовжив зростати, долаючи позначки $45 тис. та $46 тис.

Курс біткоїна

Про криптовалюту біткоїн активно заговорили восени 2020 року, коли її курс різко почав зростати. Це процес продовжився у грудні 2020-ого, січні та лютому 2021 року.

У січні 2021 року вартість біткоїна кілька разів долала позначку $40 тис.

Детальніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk