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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Кабмін дозволив проводити масові заходи під час карантину – умови

Уряд дозволив проводити культурні, наукові, освітні та професійні масові заходи з наповненістю залів понад 50% місць або з розрахунку одна людина на 5 кв. м.

кінотеатр

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну про карантин від 5 лютого 2021 року.

У документі зазначається, що розміщення людей здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Згідно з правилами помаранчевої зони карантину, раніше проведення масових заходів дозволялося за умови присутності не більше 20 людей.

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Міністерство охорони здоров’я найближчим часом запропонує нову модель адаптивного карантину, який набуде чинності з середини або кінця лютого.

Знову буде зонування за рівнем епідеміологічної небезпеки. Ключовим елементом нового карантину стане здатність системи охорони здоров’я надавати необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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