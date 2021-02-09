Уряд дозволив проводити культурні, наукові, освітні та професійні масові заходи з наповненістю залів понад 50% місць або з розрахунку одна людина на 5 кв. м.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну про карантин від 5 лютого 2021 року.

У документі зазначається, що розміщення людей здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Згідно з правилами помаранчевої зони карантину, раніше проведення масових заходів дозволялося за умови присутності не більше 20 людей.

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом запропонує нову модель адаптивного карантину, який набуде чинності з середини або кінця лютого.

Знову буде зонування за рівнем епідеміологічної небезпеки. Ключовим елементом нового карантину стане здатність системи охорони здоров’я надавати необхідну медичну допомогу усім, хто її потребує.