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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Літаки та безпілотники: Україна отримає військову продукцію на понад 10 млрд грн

Протягом 2021 року до України має постачатися військова продукція на суму понад 10 млрд грн.

Літаки та безпілотники: Україна отримає військову продукцію на понад 10 млрд грн

Це стало можливим завдяки низці угод, які уклали протягом минулого року, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Що має отримати Україна:

  • 10 млн одиниць боєприпасів;
  • 3 300 ракетно-артилерійських систем;
  • 2 700 приладів розвідки та спостереження;
  • понад 320 автомобілів;
  • понад 60 бронетранспортерів та броньованих машин,
  • 40 безпілотних авіаційних комплексів,
  • 6 літаків.
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Закупівлі відбуватимуться завдяки новим прозорим процедурам, згідно із законом України Про оборонні закупівлі.

Розвиток оборонної сфери

У січні 2021 року Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони проект Стратегії воєнної безпеки України.

Його створили на базі затвердженої президентом Володимиром Зеленським Стратегії нацбезпеки.

Більше новин про розвиток оборонної сфери України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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