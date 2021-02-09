Коронавірус в Україні 9 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 9 лютого в Україні на коронавірус захворіли 1 249 646 осіб. За останню добу було виявлено 2 656 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні померло 23 771 пацієнт, за добу – 127. Водночас вдалося одужати 1 084 608 українцям, за минулу добу подолали хворобу 8 865 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській області (525), Закарпатській (276), Києві (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Яка ситуація в регіонах:

м. Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 47 випадків;

Волинська область – 58 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 276 випадків;

Запорізька область – 164 випадки;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 90 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 97 випадків;

Миколаївська область – 57 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 72 випадки;

Рівненська область – 86 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 124 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 31 випадок;

Черкаська область – 150 випадків;

Чернівецька область – 194 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні на ранок 8 лютого зафіксували ще 2 141 випадок Covid-19, загалом – 1 246 990.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156) та Чернівецькій (143) областях.