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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Одужало втричі більше: в Україні зафіксували 2 656 нових випадків Covid-19

Станом на 9 лютого в Україні на коронавірус захворіли 1 249 646 осіб. За останню добу було виявлено 2 656 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Карантин, коронавірус

За весь час пандемії в Україні померло 23 771 пацієнт, за добу – 127. Водночас вдалося одужати 1 084 608 українцям, за минулу добу подолали хворобу 8 865 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській області (525), Закарпатській (276), Києві (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Яка ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 243 випадки;
  • Вінницька область – 47 випадків;
  • Волинська область – 58 випадків;
  • Дніпропетровська область – 71 випадок;
  • Донецька область – 59 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 276 випадків;
  • Запорізька область – 164 випадки;
  • Івано-Франківська область – 525 випадків;
  • Київська область – 90 випадків;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 97 випадків;
  • Миколаївська область – 57 випадків;
  • Одеська область – 90 випадків;
  • Полтавська область – 72 випадки;
  • Рівненська область – 86 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 51 випадок;
  • Харківська область – 124 випадки;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 31 випадок;
  • Черкаська область – 150 випадків;
  • Чернівецька область – 194 випадки;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні 9 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні на ранок 8 лютого зафіксували ще 2 141 випадок Covid-19, загалом – 1 246 990.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156) та Чернівецькій (143) областях.

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