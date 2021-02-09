PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Попри дефіцит, українців імунізують безпечною Covid-вакциною – Степанов

Україна розпочне імунізацію проти коронавірусу в умовах дефіциту вакцин, проте всі речовини, які доправлять до країни, будуть безпечними.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Про це під час брифінгу МОЗ 9 лютого повідомив очільник міністерства Максим Степанов.

– Щодня ми чуємо думки різних експертів про те, якою вакциною треба вакцинуватися. Але, на мою думку, це генерація слів у повітря. Хочу наголосити, що ми вакцинуємо в умовах шаленого дефіциту у світі, – зазначив Максим Степанов.

Попри це, він гарантує, що вакцини будуть безпечними.

– Критерії реєстрації, з’ясування безпечності вакцин та стандарти дуже високі. Тому я впевнений у безпечності вакцин, які будуть в Україні, – додав міністр.

Читайте
Чи щепитимуть пенсіонерів вакциною AstraZeneca - пояснення МОЗ

Вакцинація в Україні

Попри те, що у світі вже другий місяць триває вакцинація проти коронавірусу, в Україні лише у лютому стартує цей процес.

Орієнтовна дата початку імунізації – після 15 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка