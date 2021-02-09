Україна розпочне імунізацію проти коронавірусу в умовах дефіциту вакцин, проте всі речовини, які доправлять до країни, будуть безпечними.

Про це під час брифінгу МОЗ 9 лютого повідомив очільник міністерства Максим Степанов.

– Щодня ми чуємо думки різних експертів про те, якою вакциною треба вакцинуватися. Але, на мою думку, це генерація слів у повітря. Хочу наголосити, що ми вакцинуємо в умовах шаленого дефіциту у світі, – зазначив Максим Степанов.

Попри це, він гарантує, що вакцини будуть безпечними.

– Критерії реєстрації, з’ясування безпечності вакцин та стандарти дуже високі. Тому я впевнений у безпечності вакцин, які будуть в Україні, – додав міністр.

Вакцинація в Україні

Попри те, що у світі вже другий місяць триває вакцинація проти коронавірусу, в Україні лише у лютому стартує цей процес.

Орієнтовна дата початку імунізації – після 15 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.