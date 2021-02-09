За останню добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне бойовики здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з автоматичного станкового гранатомета.

У передмісті Авдіївки збройні формування РФ неодноразово вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов’ї, бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Ніхто з українських військових не постраждав.

Порушення на Донбасі

Станом на 7 лютого у зоні ООС бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки бойовики почали обстріл українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. Одного військовослужбовця було поранено. Його оперативно госпіталізували та надали медичну допомогу.