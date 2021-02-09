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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

У якій області України найгірше реєструють смертність від Covid-19 – звіт НАНУ

Науковці Національної академії наук України назвали регіон України, де фахівці найгірше ставляться до реєстрації смертей від коронавірусу. Згідно зі звітом, Харківська область демонструє найгірші результати.

коронавірус в україні

За даними фахівців, в Україні рівень недооцінки смертності від коронавірусу відрізняється у різних регіонах.

– Харківська область серед найгірших у реєстрації смертності від нового вірусу, – пишуть науковці НАНУ у своєму звіті.

Водночас найкращими у цьому рейтингу є Чернівецька область і Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 лютого 2021 року в Україні від коронавірусу померла 23 771 особа. За останню добу хвороба забрала життя 127 громадян України.

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Попри це, рівень смертності від коронавірусу в країні значно нижчий, ніж у Євросоюзі.

Детальніше про смертність від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України

Фото: Dreamstime

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