Науковці Національної академії наук України назвали регіон України, де фахівці найгірше ставляться до реєстрації смертей від коронавірусу. Згідно зі звітом, Харківська область демонструє найгірші результати.
За даними фахівців, в Україні рівень недооцінки смертності від коронавірусу відрізняється у різних регіонах.
– Харківська область серед найгірших у реєстрації смертності від нового вірусу, – пишуть науковці НАНУ у своєму звіті.
Водночас найкращими у цьому рейтингу є Чернівецька область і Київ.
Коронавірус в Україні
Станом на 9 лютого 2021 року в Україні від коронавірусу померла 23 771 особа. За останню добу хвороба забрала життя 127 громадян України.
Попри це, рівень смертності від коронавірусу в країні значно нижчий, ніж у Євросоюзі.
Детальніше про смертність від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: НАН України