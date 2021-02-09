PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні створять Раду з розвитку загальної середньої освіти при президентові

В Україні при президентові створять Раду з розвитку загальної середньої освіти. Відповідний указ з’явиться 9 лютого.

Школярі, однокласники, школи

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями.

– Цей крок чекали давно і сьогодні цей крок буде зроблено, – сказав глава держави.

Читайте
Топ-10 подій сфери освіти в Україні у 2020 році

Президент заявив про готовність допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в Україні.

Зеленський наголосив, що важливо втілити у життя просту формулу: Щасливі вчителі – щасливі діти – щасливі батьки.

Премії для учасників ЗНО

У кінці січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2021, яким заснував премії для найкращих учасників ЗНО, переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Також документом передбачається запровадження грантів на навчання за кордоном.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка