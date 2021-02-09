В Україні при президентові створять Раду з розвитку загальної середньої освіти. Відповідний указ з’явиться 9 лютого.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями.

– Цей крок чекали давно і сьогодні цей крок буде зроблено, – сказав глава держави.

Президент заявив про готовність допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в Україні.

Зеленський наголосив, що важливо втілити у життя просту формулу: Щасливі вчителі – щасливі діти – щасливі батьки.

Премії для учасників ЗНО

У кінці січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2021, яким заснував премії для найкращих учасників ЗНО, переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Також документом передбачається запровадження грантів на навчання за кордоном.