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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні утричі зменшився рівень захворюваності на Covid-19 – Степанов

У МОЗ України фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом порівняно з груднем 2020 року.

В Україні утричі зменшився рівень захворюваності на Covid-19 – Степанов

Станом на лютий у країні фіксують значно меншу кількість хворих, повідомив під час брифінгу МОЗ 9 лютого очільник відомства Максим Степанов.

– Якщо ми подивимося на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня ми мали 89 тис. нових хворих на коронавірус, у перший тиждень лютого – 25 тис. Бачите, що утричі зменшився рівень захворюваності, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, це проміжна перемога у боротьбі з коронавірусом.

Також поліпшилася ситуація з госпіталізованими.

– Змінюється ситуація щодо госпіталізованих. На перший тиждень грудня було понад 28 тис. громадян, які перебували у лікарнях, станом на вчора їх було 17 911, – додав Максим Степанов.

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Крім того, в Україні смертність від коронавірусу нижча, ніж у ЄС, зазначив міністр.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 9 лютого 2021 року в Україні коронавірус підтвердили у 1 249 646 осіб.

Добовий приріст – 2 656 нових випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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