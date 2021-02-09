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Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |
Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Факти ICTV публікують покрокову інструкцію, як відстежити поштове відправлення на Укрпошті онлайн.

Крок 1. Заходимо на сайт Укрпошти

Найбезпечніше місце, де можна відстежити посилку – офіційний сайт Укрпошти.

Яскравий та змістовний інтерфейс спрощує користування ресурсом.

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Грошові перекази відстежити неможливо. Аби дізнатися, коли надійдуть кошти, варто додати 7 днів з дати відправлення.

Усі інші відправлення доставляються згідно з встановленими термінами:

  • всередині України – 7-8 робочих днів;
  • Росія – 14-21 день;
  • Китай –  20-35 днів;
  • інші міжнародні відправлення – 20-26 днів.

 

Крок 2. Вибираємо розділ Трекінг

У верхній частині екрану, де розташована панель опцій сайту, вибираємо необхідний розділ – Трекінг.

Tracking англійською – відстеження.

Інформація щодо формату трек-номера та кількості можливих відстежень знаходиться справа від поля для введення символів.

Для отримання коду поштової посилки зв’яжіться з відправником.

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Відстежити поштову посилку за прізвищем чи ініціалами неможливо. Укрпошта використовує унікальне трек-нумерування, щоб уникнути помилок у прізвищах та іменах.

Трек-номер зберігає усю інформацію про відправника, отримувача та маршрут поштової посилки. Без трек-номера знайти посилку не вдасться.

Крок 3. Натискаємо на зручний спосіб відстеження

Укрпошта пропонує декілька варіантів відстеження поштових посилок.

Можна залишатися на сайті, а також користувачеві доступні мобільні додатки Укрпошти на Google Play та App Store.

Якщо вам зручніше користуватися месенджерами – Укрпошта пропонує написати чат-боту у Facebook, Telegram чи Viber.

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Для користувачів Apple додаток виглядатиме так.

Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Можливі причини, чому не вдається відстежити посилку:

  • Трек-номер ще не зареєстровано у системі. Укрпошта радить відстежувати посилку не раніше, як через три робочих дні.
  • Неправильно введений номер. Ще раз звірте дані або зверніться до відправника посилки.
  • Інший перевізник. Переконайтеся, що відправлення було здійснене саме Укрпоштою.
  • Англійська клавіатурна розкладка. Якщо ваш трек-номер з буквами, їх потрібно вводити латинськими символами.
  • Міжнародні відправлення. Їх можна відслідковувати з моменту, коли вантаж перетнув український кордон.

П’ять днів Укрпошта зберігає вашу поштову посилку безкоштовно. Кожен наступний день буде коштувати додаткових 6 грн.

Якщо протягом 30 днів отримувач не забрав посилку, вона буде повернена відправнику.

Фото: Dreamstime

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