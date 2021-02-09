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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Євро і долар знову здешевшали: курс валют на 9 лютого

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.

Євро і долар знову здешевшали: курс валют на 9 лютого

На вівторок, 9 лютого, НБУ встановив курс 27,66 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 9 лютого, зафіксувалося на 33,26 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль залишилася стабільною, а от злотий здешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 09.02:

  • $1 – 27,66 грн;
  • €1 – 33,26 грн;
  • 1 польський злотий – 7,51 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс валют НБУ на 9 лютого 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у 2021 році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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