Курс валют НБУ на 9 лютого 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс євро і долара до гривні.
На вівторок, 9 лютого, НБУ встановив курс 27,66 грн/1$.
Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 9 лютого, зафіксувалося на 33,26 грн/1€.
Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль залишилася стабільною, а от злотий здешевшав.
Курс валют в Україні від НБУ на 09.02:
- $1 – 27,66 грн;
- €1 – 33,26 грн;
- 1 польський злотий – 7,51 грн;
- 10 російських рублів – 3,71 грн.
Економічний прогноз 2021 для України
Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у 2021 році має скласти щонайменше 5%.
Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.