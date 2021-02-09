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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Затори у кілька кілометрів: фури паралізували в’їзд до Києва

В’їзд до Києва 9 лютого заблокований фурами, яким заборонили проїзд до міста.

Затори у кілька кілометрів: фури паралізували в’їзд до Києва

Зокрема на Житомирській трасі великогабаритний транспорт зайняв дві смуги з трьох, в результаті рух машин паралізувало. На в’їзд до Києва утворилися затори довжиною в кілька кілометрів.

Заборона на в’їзд до Києва

8 лютого КМДА ухвалила рішення про обмеження в’їзду фур до столиці.

В’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежили з 15.00 8 лютого через сильні снігопади.

Рішення ухвалили, щоб розвантажити трафік у місті та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Затори у Києві

9 лютого у Києві утворилися сильні затори через снігопад, який не припиняється вже понад 30 годин.

Практично на всіх дорогах столиці спостерігаються проблеми з рухом, проте є вулиці, на яких і зовсім затори сягають 10 балів.

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