Через погіршення погодних умов 11 січня у Києві запроваджують тимчасове обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.

Воно набуде чинності у четвер о 7.00.

За допомогою цього нововведення влада Києва планує мінімізувати ризик заторів у місті.

За словами представників КМДА, великогабаритний транспорт пропускатиметься до міста залежно від погоди та ситуації на дорогах.

Водночас для водіїв на восьми в’їздах до Києва облаштували пункти обігріву.

Негода у Києві

З 8 лютого 2021 року у Києві значно погіршилися погодні умови. У столиці фіксується значне зниження температури та снігопади.

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Через це киянам радять за можливості залишатися вдома та рідше користуватися власним транспортом.

Детальніше про негоду у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Київавтодор