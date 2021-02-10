Через погіршення погодних умов 11 січня у Києві запроваджують тимчасове обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.
Воно набуде чинності у четвер о 7.00.
За допомогою цього нововведення влада Києва планує мінімізувати ризик заторів у місті.
За словами представників КМДА, великогабаритний транспорт пропускатиметься до міста залежно від погоди та ситуації на дорогах.
Водночас для водіїв на восьми в’їздах до Києва облаштували пункти обігріву.
Негода у Києві
З 8 лютого 2021 року у Києві значно погіршилися погодні умови. У столиці фіксується значне зниження температури та снігопади.
Через це киянам радять за можливості залишатися вдома та рідше користуватися власним транспортом.
Детальніше про негоду у Києві читайте на Фактах ICTV.
Джерело: КМДА
Фото: Київавтодор