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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Кількість тестувань продовжує зростати: в Україні 3 409 нових випадків Covid-19

В Україні станом на 10 лютого підтверджено 1 253 055 випадків коронавірусу, за останню добу – 3 409. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

коронавирус в Украине

До медзакладів за останній день госпіталізували 2 046 пацієнтів.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 23 934 людини, за останню добу – 163.

За останній день у країні одужали 7 768 людей, загалом – 1 092 376.

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В Україні за останній день провели 43 767 тестувань (методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

  • м. Київ – 297 випадків;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 111 випадків;
  • Дніпропетровська область – 120 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 61 випадок;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 214 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 150 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 36 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 115 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 103 випадки;
  • Сумська область – 48 випадків;
  • Тернопільська область – 105 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 136 випадків;
  • Черкаська область – 108 випадків;
  • Чернівецька область – 191 випадок;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

коронавирус в Украине 10 февраля КАРТА

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого захворіли 1 249 646 осіб. За  добу було виявлено 2 656 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

Фото: Depositphotos

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