В Україні станом на 10 лютого підтверджено 1 253 055 випадків коронавірусу, за останню добу – 3 409. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

До медзакладів за останній день госпіталізували 2 046 пацієнтів.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 23 934 людини, за останню добу – 163.

За останній день у країні одужали 7 768 людей, загалом – 1 092 376.

В Україні за останній день провели 43 767 тестувань (методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

м. Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків. Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого захворіли 1 249 646 осіб. За добу було виявлено 2 656 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).