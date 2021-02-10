В Україні станом на 10 лютого підтверджено 1 253 055 випадків коронавірусу, за останню добу – 3 409. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
До медзакладів за останній день госпіталізували 2 046 пацієнтів.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 23 934 людини, за останню добу – 163.
За останній день у країні одужали 7 768 людей, загалом – 1 092 376.
В Україні за останній день провели 43 767 тестувань (методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
- м. Київ – 297 випадків;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 111 випадків;
- Дніпропетровська область – 120 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 214 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 36 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 115 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 105 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 136 випадків;
- Черкаська область – 108 випадків;
- Чернівецька область – 191 випадок;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 лютого захворіли 1 249 646 осіб. За добу було виявлено 2 656 нових випадків Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.
Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).