Станом на 10 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 297 осіб. Загалом у столиці 130 864 хворих на Covid-19.

За останню добу 15 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 473 летальних випадки. 1 295 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 82 684 особи одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: