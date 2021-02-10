НАБУ розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин від Covid-19

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування кримінального провадження щодо закупівлі вакцини від коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

— НАБУ справді розпочало розслідування щодо закупівлі вакцини, – сказав Грищук.

Водночас, Грищук не уточнив деталей розслідування та назв, заявивши, що справу було відкрито у лютому.

— Усе, що можу сказати, 3 лютого внесено відомості до ЄРДР. Більше інформації буде розкриттям таємниці, – додав Грищук.

Також він не уточнив, за якою саме статтею відкрито кримінальне провадження.

НАБУ також повідомило, що 3 лютого розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Цей випадок набув широкого розголосу, адже спершу ДП Медичні закупівлі розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3. Згодом міністр Максим Степанов зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech.

Рада громадського контролю звернулася до НАБУ із відповідною заявою, адже оприлюднена ціна однієї дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її загальна ефективність під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38 %.

Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Джерело: Український кризовий медіа-центр, НАБУ