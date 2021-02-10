Збройні формування РФ 10 лютого порушили режим припинення вогню в районі населеного пункту Піски. Ворожий снайпер прицільним пострілом поранив українського військовослужбовця.

Бійця оперативно доправили до госпіталю, де йому надається невідкладна медична допомога.

Лікарі оцінюють стан здоров’я пораненого як задовільний.

Водночас підрозділи оперативно-тактичного угруповання Схід дали адекватну відповідь на агресію окупантів, а інформацію про дії російських найманців передали в ОБСЄ.

Голова української делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що для встановлення миру на окупованих територіях Україна має адекватно відповідати на провокації бойовиків.

На його думку, перемир’я вже немає, тому ЗСУ повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора.