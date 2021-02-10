PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Поблизу Пісок ворожий снайпер поранив українського бійця

Збройні формування РФ 10 лютого порушили режим припинення вогню в районі населеного пункту Піски. Ворожий снайпер прицільним пострілом поранив українського військовослужбовця.

Снайпер

Бійця оперативно доправили до госпіталю, де йому надається невідкладна  медична допомога.

Лікарі оцінюють стан здоров’я пораненого як задовільний.

Водночас підрозділи оперативно-тактичного угруповання Схід дали адекватну відповідь на агресію окупантів, а інформацію про дії російських найманців передали в ОБСЄ.

Читайте
Нова "доктрина ЛДНР": бойовики зібралися захопити всю територію Донбасу

Голова української делегації в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що для встановлення миру на окупованих територіях Україна має адекватно відповідати на провокації бойовиків.

На його думку, перемир’я вже немає, тому  ЗСУ повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних дій з боку агресора.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка