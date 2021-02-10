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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Шмигаль ініціює позбавлення Кабміну невластивих повноважень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ініціює зміни до законодавства щодо позбавлення Кабінету міністрів невластивих повноважень.

денис шмигаль

Відповідний законопроект №5052 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо позбавлення Кабміну невластивих повноважень зареєстрований у Верховній Раді 9 лютого.

Головний комітет – Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зараз законопроект переданий на розгляд керівництву.

Текст законопроекту на сайті поки відсутній.

Ймовірна відставка Шмигаля

Відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не стоїть на порядку денному, і немає жодних консультацій з цього питання.

Сам прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Урядовий портал

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