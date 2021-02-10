Китайський виробник вакцини проти коронавірусу Sinovac подав заявку на реєстрацію своєї речовини в Україні.

Компанія хоче отримати дозвіл на екстрене медичне застосування вакцини на території країни.

Водночас такий дозвіл Sinovac надали вже компетентні органи Китаю, Туреччини, Бразилії, Індонезії.

Ще у грудні у МОЗ повідомили, що Україна уклала угоду на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

Вакцинація в Україні

В Україні після 15 лютого 2021 року має розпочатися масова вакцинація проти коронавірусу.

Країна очікує на перші партії речовини у межах ініціативи COVAX. Крім того, продовжуються переговори щодо інших джерел отримання вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.