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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Sinovac подала документи на реєстрацію своєї вакцини від Covid-19 в Україні

Китайський виробник вакцини проти коронавірусу Sinovac подав заявку на реєстрацію своєї речовини в Україні.

Вакцина, коронавірус

Компанія хоче отримати дозвіл на екстрене медичне застосування вакцини на території країни.

Водночас такий дозвіл Sinovac надали вже компетентні органи Китаю, Туреччини, Бразилії, Індонезії.

Ще у грудні у МОЗ повідомили, що Україна уклала угоду на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

Вакцинація в Україні

В Україні після 15 лютого 2021 року має розпочатися масова вакцинація проти коронавірусу.

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Країна очікує на перші партії речовини у межах ініціативи COVAX. Крім того, продовжуються переговори щодо інших джерел отримання вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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