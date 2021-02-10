Минулої доби на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Українські бійці також відкривали вогонь у відповідь на провокації.

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з гранатомета неподалік населеного пункту Богданівка, а поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі селище Шуми ворог застосовував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на ранок 10 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано. Про порушення домовленостей повідомлено Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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Поранення військового на Донбасі

7 лютого стало відомо про поранення військового на Донбасі, у нього вистрілив снайпер окупантів. Бійцю ЗСУ надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Інцидент трапився поблизу Новомихайлівки.