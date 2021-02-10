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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні офіційно заборонили реєстрацію російської вакцини проти Covid-19

Російську вакцину проти коронавірусу офіційно заборонили реєструвати в Україні.

Вакцина

Постанову №95 від 8 лютого 2021 року підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з документом, в Україні заборонена реєстрація речовин, які розроблені в країні, яку Верховна Рада визнала агресором.

Крім того, постановою затвердили порядок державної реєстрації вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики коронавірусу.

У документі зазначено, що питання відповідальності виробників та вимоги до текстів інструкцій про застосування таких вакцин регулюються домовленостями, підписаними Україною у межах механізму COVAX.

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А проведення експертної оцінки та перевірка реєстраційних матеріалів на їхню автентичність здійснюється ДП Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України на безоплатній основі.

Фото - постанова

Російська вакцина проти Covid-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Росія використовує вакцину Супутник V як засіб пропаганди.

Так Кремль впливає на населення на тимчасово непідконтрольній території Донбасу.

Детальніше про російську вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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