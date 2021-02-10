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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як записатися в електронну чергу на вакцинацію від коронавірусу

У Мінцифри пропонують вивчити реальний попит українців на вакцинацію від коронавірусу шляхом збору заявок через популярні онлайн-продукти, зокрема, через додаток Дія.

вакцинація, вакцина, щеплення

Про це розповів під час форуму Україна 30 віце-прем’єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

– На сьогодні в Україні є реєстр громадян E-Health, які звертаються до сімейних лікарів, в якому вже близько 30 млн українців. На його базі розроблено модуль, що пов’язаний з вакцинацією, – розповів міністр.

За його словами, вся інформація має збиратися в цьому модулі та на базі саме цього реєстру.

– Але ми сьогодні думаємо також над тим, як спрогнозувати реальну потребу у вакцинації у кожному регіоні, щоб розуміти, як правильно організувати логістичні процеси щодо постачання вакцин. Бо у кожного препарату є певні критерії щодо використання, – наголосив Федоров.

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Тому Мінцифри пропонуватиме МОЗ через популярні онлайн-продукти почати прийом електронних заяв від українців, які планують вакцинуватися.

– Таким чином ми зможемо спрогнозувати реальний попит у регіонах. Виходячи з цього, можна спланувати логістику вакцини і процес запису на конкретну дату, – пояснив чиновник.

Він також повідомив, що сьогодні буде наступний етап перемовин з МОЗ, який ймовірно закінчиться тим, що будуть збиратися заявки, і у нас з’явиться мапа, на якій буде видно реальний попит на вакцинацію.

А далі на підставі записів у Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти вакцини згідно з чергою.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від коронавірусу розпочнеться після 15 лютого.

Перші поставки препаратів МОЗ очікує вже цього тижня.

Фото: Depositphotos

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