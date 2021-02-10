ЄС може зняти санкції з Арбузова, Клименка, Табачника і сина Януковича – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість зняти санкції з кількох українських посадовців часів президентства януковича, які могли бути причетними до нецільового використання державних коштів.

Так, ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що обмеження можуть зняти з сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра, колишнього першого віце-прем’єра та екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка та екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

За словами деяких дипломатів, в санкційному списку є низка слабких справ, які можна оскаржити в суді Європейського Союзу, оскільки Україна не надала переконливих доказів.

Однак наразі тривають обговорення щодо наявності в списку самого Януковича та колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.

Водночас точно відомо, що в Європейському Союзі є спільна позиція, що санкційний режим потрібно продовжувати, але з певними корективами. Але остаточне рішення повинні ухвалити наприкінці лютого.

У березні 2020 року ЄС офіційно зняв санкції з Миколи Азарова – колишнього прем’єр-міністра України та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Водночас санкції проти президента-втікача Віктора Януковича продовжили до 6 березня 2021 року.