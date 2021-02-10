Україна може розраховувати на макрофінансову допомогу від ЄС за умови виконання низки заходів та позитивних зрушень у діалозі з МВФ.

Про це під час прес-конференції в Брюсселі заявив Валдіс Домбровскіс.

За словами віце-президента Єврокомісії, йдеться про другий транш фінансової допомоги Україні у розмірі €600 млн.

Для отримання макрофінансової допомоги від ЄС Україна повинна:

виконати вісім обіцяних структурних заходів;

дійти спільної згоди з МВФ щодо програми Stand-by.

Валдіс Домбровскіс закцентував на зміцненні антикорупційної інфраструктури (йдеться про НАБУ, САП, ВАКС тощо), проведенні судової реформи та покращенні інвестиційного клімату в Україні.

Мікрофінансова допомога ЄС

Програма макрофінансової допомоги для України складає €1,2 млрд та ділиться на два транші.

Перший транш Україна отримала 9 лютого 2020 року. Натомість другий транш передбачає перерахування при виконанні умов, які ведуть до фінансової стабільності країни.

Допомога надана у вигляді довгострокової позики з процентною ставкою 0,125% з терміном погашення до червня 2035 року.