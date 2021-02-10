Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На середу, 10 лютого, НБУ встановив курс 27,64 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 10 лютого, становить на 33,44 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль і польський злотий трішки підвищилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.02:

$1 – 27,64 грн;

€1 – 33,44 грн;

1 польський злотий – 7,47 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Зростання української економіки

У другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду аналітики розраховують на зростання української економіки на 10%.

Валовий внутрішній продукт у січні-березні зменшиться на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році, але потім зросте на 10,2% у другому кварталі від низької бази. Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.