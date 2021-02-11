Енергоринок України неконкурентоспроможний за стандартами ЄС – Європарламент

Електроенергетичний ринок України неконкурентоспроможний за стандартами ЄС і вимагає подальшого реформування.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

У документі Україні рекомендують завершити реформу енергоринку, що почалася в липні 2019 року, підвищити дотримання законодавства ЄС за рахунок посилення незалежності компанії Укренерго та відмови від перехресного субсидування.

Європарламент також закликав завершити модернізацію електростанцій відповідно до європейських стандартів охорони навколишнього середовища.

Нині ситуація на теплових електростанціях України складна, оскільки вугілля на складах на 43% менше мінімально необхідних запасів.

Водночас в Укренерго запевняють, що в умовах значного зниження температури до 20 лютого забезпечать балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.