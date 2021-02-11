PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Енергоринок України неконкурентоспроможний за стандартами ЄС – Європарламент

Електроенергетичний ринок України неконкурентоспроможний за стандартами ЄС і вимагає подальшого реформування.

електрика

Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

У документі Україні рекомендують завершити реформу енергоринку, що почалася в липні 2019 року, підвищити дотримання законодавства ЄС за рахунок посилення незалежності компанії Укренерго та відмови від перехресного субсидування.

Європарламент також закликав завершити модернізацію електростанцій відповідно до європейських стандартів охорони навколишнього середовища.

Читайте
Які проблеми існують в енергетиці України: в Укренерго розповіли про тенденції

Нині ситуація на теплових електростанціях України складна, оскільки вугілля на складах на 43% менше мінімально необхідних запасів.

Водночас в Укренерго запевняють, що в умовах значного зниження температури до 20 лютого забезпечать балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка