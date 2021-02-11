Станом на четвер, 11 лютого 2021 року, курс долара в Україні трішки зріс, НБУ встановив його на рівні 27,76 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,64 грн/1$.
Курс євро також зріс, 11 лютого валюта коштує 33,66 грн/1€, днем раніше він був 33,44 грн/1€.
Порівняно з гривнею польський злотий додав у ціні.
Російський рубль також зріс.
Курс валют в Україні від НБУ на 11.02:
- $1 – 27,7665 грн;
- €1 – 33,6655 грн;
- 1 польський злотий – 7,5105 грн;
- 10 російських рублів – 3,7603 грн.
Курс валют в Україні
За прогнозами експертів, у 2021 році не варто чекати різкого зростання або падіння курсу гривні.
Вартість української валюти протягом року дещо коливатиметься.
Більше новин про курс валют в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.