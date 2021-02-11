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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Гривня здешевшала: курс валют в Україні 11 лютого

Станом на четвер, 11 лютого 2021 року, курс долара в Україні трішки зріс, НБУ встановив його на рівні 27,76 грн/1$, у середу американська валюта коштувала 27,64 грн/1$.

Гривня здешевшала: курс валют в Україні 11 лютого

Курс євро також зріс, 11 лютого валюта коштує 33,66 грн/1€, днем ​​раніше він був 33,44 грн/1€.

Порівняно з гривнею польський злотий додав у ціні.

Російський рубль також зріс.

Курс валют в Україні від НБУ на 11.02:

  • $1 – 27,7665 грн;
  • €1 – 33,6655 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5105 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7603 грн.

Курс 11 лютого

Курс валют в Україні

За прогнозами експертів, у 2021 році не варто чекати різкого зростання або падіння курсу гривні.

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Вартість української валюти протягом року дещо коливатиметься.

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