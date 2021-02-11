PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Імунітет є у 20%: які регіони можуть стати епіцентром нового спалаху Covid-19 в Україні

В Україні лише 20% громадян мають імунний захист від коронавірусу.

Імунітет є у 20%: які регіони можуть стати епіцентром нового спалаху Covid-19 в Україні

Такими є результати нового дослідження Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що станом на лютий 2021 року заповненість реанімаційних ліжок складає 40%.

– Наше моделювання спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до коронавірусу. Для цього потрібно, аби щонайменше 70% населення перехворіли на Covid-19, – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними моделювання, на коронавірус в Україні перехворіли приблизно 13-20%: серед медпрацівників цей показник становить 13,4%.

Найбільш критична ситуація з поширенням Covid-19 в Україні у таких областях:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Також стабільно високим залишається показник позитивних випадків серед всіх протестованих – 18%.

Експерти Київської школи економіки закликали якнайшвидше посилити систему виявлення контактних осіб – йдеться про тестування та відстеження хворих.

Коронавірус в Україні

Станом на четвер, 11 лютого, коронавірус в Україні виявили ще у 5 039 осіб, однак пацієнтів, що одужали, більше – 6 568.

Загальна цифра складає 1 258 094 випадки. Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 24 058.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору