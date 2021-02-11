Імунітет є у 20%: які регіони можуть стати епіцентром нового спалаху Covid-19 в Україні

В Україні лише 20% громадян мають імунний захист від коронавірусу.

Такими є результати нового дослідження Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що станом на лютий 2021 року заповненість реанімаційних ліжок складає 40%.

– Наше моделювання спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до коронавірусу. Для цього потрібно, аби щонайменше 70% населення перехворіли на Covid-19, – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними моделювання, на коронавірус в Україні перехворіли приблизно 13-20%: серед медпрацівників цей показник становить 13,4%.

Найбільш критична ситуація з поширенням Covid-19 в Україні у таких областях:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Також стабільно високим залишається показник позитивних випадків серед всіх протестованих – 18%.

Експерти Київської школи економіки закликали якнайшвидше посилити систему виявлення контактних осіб – йдеться про тестування та відстеження хворих.

Коронавірус в Україні

Станом на четвер, 11 лютого, коронавірус в Україні виявили ще у 5 039 осіб, однак пацієнтів, що одужали, більше – 6 568.

Загальна цифра складає 1 258 094 випадки. Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 24 058.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).