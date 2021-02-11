Європарламент голосами 526 депутатів ухвалив резолюцію щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, 79 – голосували проти і 71 – утримався.

У документі євродепутати піддали Київ критиці – за корупцію, яка гальмує реформи в країні, а також відсутність політичної волі в забезпеченні незалежності судових інституцій.

Доповідачем по резолюції виступив німецький депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галлер.

Він констатував істотний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформ, для виконання Угоди про асоціацію з ЄС, проте акцентував увагу на необхідності завершити кілька розпочатих реформ – у сфері верховенства закону, належного управління та боротьби з корупцією.

– Незважаючи на помітний прогрес, корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні, а конституційна криза, яка триває, являє собою загрозу здатності президента і Верховної Ради проводити реформи, – сказав Галер.

За його словами, необхідно вжити додаткових заходів – “щоб уникнути відкату назад, з упором на судову систему”.

У резолюції наголошується, що реформи підриваються внутрішньою інституційною нестабільністю, слабким потенціалом, обмеженими ресурсами та зовнішніми факторами, зокрема пандемією коронавірусу, а також відсутністю політичної рішучості забезпечити незалежність судових і економічних інститутів.

Галлер у доповіді вказав на недостатній прогрес в розслідуванні злочинів, пов’язаних з Майданом.

Ще один негативний фактор – сприйняття корупції в Україні знизилося до рівня 2017 року, на який вказується в документі з посиланням на звіт Transparency International.

Водночас робиться акцент на тому, що підтримка модернізації, деолігархізації, реформ і боротьби з корупцією все ще дуже висока серед громадян України, і ці очікування повинні бути виправдані без зволікань.

У ЄП також вважають, що на загальну ситуацію в країні негативно впливає сфера безпеки. Незалежність і територіальна цілісність України, її здатність проводити реформи серйозно підриваються кампаніями дезінформації, кібератаками та іншими гібридними погрозами.

До цих загроз відноситься також конфлікт на Донбасі, викликаний російською агресією і окупацією значних частин Донецької та Луганської областей, а також Криму.

У свою чергу це погіршує ситуацію з правами людини і перешкоджає підвищенню добробуту і стабільності в Україні.

Водночас Галлер зазначив, що позиція ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України залишається незмінною.

Крім того, він вказав на ситуацію зі свободою преси і гендерною рівністю:

– Закликаємо владу рішуче засудити і заборонити діяльність екстремістських груп і веб-сайтів, які розпалюють ненависть, таких, як Миротворець. Вони створюють напруженість в суспільстві і неправомірно використовують особисті дані сотень людей, зокрема журналістів, політиків і членів груп меншин.

За його словами, реалізація Угоди про асоціацію в соціальній сфері залишається незадовільною – “Україна ратифікувала основні міжнародні інструменти, але, як і раніше, не виконує їх”.

Німеччина підтримує європерспективи України

Днями лідер німецького Християнсько-демократичного союзу та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Водночас, за його словами, Німеччина дуже зацікавлена у стабільності України.