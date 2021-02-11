В Україні визначили компанію, яка транспортуватиме країною вакцину проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech.

Логістикою речовини займатиметься ТОВ Фармасофт.

– Обрано логістичну компанію ТОВ Фармасофт для транспортування та відповідального зберігання вакцини, – зазначив на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, компанію визначили після проведення відкритого тендера проектом USAID Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців (SAFEMed).

Водночас вакцину від Pfizer та BioNTech треба зберігати та транспортувати за наднизьких температур.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Україна готується до проведення масової вакцинації громадян проти коронавірусу.

Процес має розпочатися після 15 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко