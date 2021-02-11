Поки десятки країн світу проводять вакцинацію, МОЗ фіксує стабілізацію динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 11 лютого, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на четвер, 11 лютого, коронавірус в Україні виявили ще у 5 039 осіб, однак пацієнтів, що одужали, більше – 6 568.

Загальна цифра складає 1 258 094 випадки.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у Києві (335).

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 24 058.

В Україні триває конфлікт між МОЗ та компанією Медичні закупівлі: за словами заступника міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової, підприємство зірвало медичні закупівлі на майже 1 млрд гривень.

Станом на 11 лютого відомо, що через проблеми із закупівлями Україна не змогла отримати ангіографічні рентгенівськиі системи, автомобілі екстреної швидкої допомоги, а препарат для лікування раку крові Тасигна було закуплено раніше, ніж подано у звіті.

Ситуація з коронавірусом у світі

Станом на четвер, 11 лютого, першу п’ятірку у світовому рейтингу поширення коронавірусу займають США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

На тлі пандемії Латвія заборонила в’їзд з деяких країн. Уряд тимчасово призупинив в’їзд громадянам країн Європейського Союзу, Європейської економічно зони, Швейцарії та Великої Британії.

У Норвегії розглядають можливість посилення карантину. Одним із нововведень може стати обов’язкове носіння відразу двох медичних масок.Експерти вважають, що дві маски захищають вдвічі краще: вони мінімізують кількість повітря і рідини, яку поширює хвора людина.

Представники ВООЗ прокоментували ситуацією з вакцинацією у світі. Експерти розкритикували світову систему розподілу препаратів та закликали збільшити виробництво вакцин для того, аби ділитися з іншими країнами.

Багато інших новин про коронавірус у світі читайте у матеріалах Фактів ICTV.