У День святого Валентина більшість українців планують дарувати подарунки. Водночас жінки хочуть потішити своїх обранців смачною їжею та алкоголем, а чоловіки – квітами та валентинкою.
Про свідчать результати опитування, яке провела українська дослідницька компанія Gradus Research.
За результатами опитування, 77% українців збираються готувати сюрприз коханому, 24% – не хочуть нічого дарувати.
Також українці розповіли, що даруватимуть та що хочуть отримати від коханих у цей день.
Жінки мріють отримати квіти, почуття, романтичну вечерю у ресторані, смачну їжу та вино.
Натомість тішитимуть своїх обранців смачною їжею або вином, своїми почуттями та зізнаннями у коханні, собою та валентинками.
Чоловіки ж хочуть отримати почуття коханої, смачну їжу та вино, валентинку та електроніку.
Дарувати планують квіти, валентинку, свої почуття, себе та прикраси.
Опитування провела компанія Gradus Research. Метод: самостійне заповнення анкети у мобільному додатку. Період проведення: 9 лютого 2021 року. Розмір вибірки: 1 000 респондентів.
День закоханих в Україні
34% українців заявили про намір святкувати День святого Валентина.
Більшість з них уже підготували подарунки своїм коханим.
Детальніше про святкування Дня святого Валентина 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Gradus Research