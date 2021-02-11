У День святого Валентина більшість українців планують дарувати подарунки. Водночас жінки хочуть потішити своїх обранців смачною їжею та алкоголем, а чоловіки – квітами та валентинкою.

Про свідчать результати опитування, яке провела українська дослідницька компанія Gradus Research.

За результатами опитування, 77% українців збираються готувати сюрприз коханому, 24% – не хочуть нічого дарувати.

Також українці розповіли, що даруватимуть та що хочуть отримати від коханих у цей день.

Жінки мріють отримати квіти, почуття, романтичну вечерю у ресторані, смачну їжу та вино.

Натомість тішитимуть своїх обранців смачною їжею або вином, своїми почуттями та зізнаннями у коханні, собою та валентинками.

Чоловіки ж хочуть отримати почуття коханої, смачну їжу та вино, валентинку та електроніку.

Дарувати планують квіти, валентинку, свої почуття, себе та прикраси.

Опитування провела компанія Gradus Research. Метод: самостійне заповнення анкети у мобільному додатку. Період проведення: 9 лютого 2021 року. Розмір вибірки: 1 000 респондентів.

День закоханих в Україні

34% українців заявили про намір святкувати День святого Валентина.

Більшість з них уже підготували подарунки своїм коханим.

Детальніше про святкування Дня святого Валентина 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gradus Research