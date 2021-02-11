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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Стоїть усе місто: Київ скували 8-бальні затори (КАРТА)

Затори у Києві скували все місто. У столиці стоять мости, шосе, проспекти і бульвари.

затори

Як показують карти, затори сягнули 8 балів, але, ймовірно, згодом будуть ще більші.

затори у Києві

Майже все місто позначене помаранчевим, червоним або бордовим кольорами.

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затори у Києві

Ускладнений рух з правого берега на лівий через мости. На Лівобережній частині також усе стоїть.

затори у Києві

Негода в Україні не відступає вже четвертий день поспіль. Найближчі два дні знову очікується погіршення погоди. Водіїв просять не виїжджати без потреби, оскільки складні погодні умови синоптики обіцяють по всій країні, крім південного сходу.

Через снігопади у столиці 11 і 12 лютого закрили школи та дитсадки. Всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання у дистанційному режимі.

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