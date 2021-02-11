Затори у Києві скували все місто. У столиці стоять мости, шосе, проспекти і бульвари.

Як показують карти, затори сягнули 8 балів, але, ймовірно, згодом будуть ще більші.

Майже все місто позначене помаранчевим, червоним або бордовим кольорами.

Ускладнений рух з правого берега на лівий через мости. На Лівобережній частині також усе стоїть.

Негода в Україні не відступає вже четвертий день поспіль. Найближчі два дні знову очікується погіршення погоди. Водіїв просять не виїжджати без потреби, оскільки складні погодні умови синоптики обіцяють по всій країні, крім південного сходу.

Через снігопади у столиці 11 і 12 лютого закрили школи та дитсадки. Всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання у дистанційному режимі.