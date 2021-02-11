Через погіршення погодних умов у Черкасах у п’ятницю, 12 лютого 2021 року, не працюватимуть школи.
Про це заявив мер міста Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.
– Ми ухвалили рішення, щоб завтра школярі залишалися вдома і провели цей день за дистанційним навчанням, – зазначив Анатолій Бондаренко.
Очільник регіонального центру також закликав батьків, діти яких виховуються у дитячих садках, також залишити малюків вдома.
За словами Бондаренка, у Черкасах активно працюють співробітники комунальних служб, які борються з наслідками негоди.
Негода в Україні
З 8 лютого на території України фіксуються складні погодні умови.
Через снігопади ускладнено і місцями обмежено рух на дорогах. Українців закликають за можливості залишатися вдома і не користуватися особистим транспортом.
Детальніше про негоду в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Анатолій Бондаренко