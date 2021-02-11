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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

В Україні зафіксували понад 5 тис. випадків коронавірусу за добу

На коронавірус в Україні станом на 11 лютого захворіли ще 5 039 осіб. Загалом за весь час пандемії було виявилено 1 258 094 випадки Covid-19.

коронавірус в Україні та світі

За минулу добу померли від ускладнень, викликаних вірусом, 124 українця, загалом коронавірус забрав життя 24 058 громадян України.

Одужало 1 098 944 особи, за добу – 6 568 українців. Окрім того, станом на 11 лютого було здійснено 43 126 тестувань (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Кількість хворих у регіонах:

  • м. Київ – 335 випадків;
  • Вінницька область – 392 випадки;
  • Волинська область – 125 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Донецька область – 156 випадків;
  • Житомирська область – 367 випадків;
  • Закарпатська область – 368 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 482 випадки;
  • Київська область – 159 випадків;
  • Кіровоградська область – 37 випадків;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 319 випадків;
  • Миколаївська область – 83 випадки;
  • Одеська область – 155 випадків;
  • Полтавська область – 126 випадків;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Сумська область – 102 випадки;
  • Тернопільська область – 153 випадки;
  • Харківська область – 232 випадки;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 235 випадків;
  • Черкаська область – 129 випадків;
  • Чернівецька область – 291 випадок;
  • Чернігівська область – 81 випадок.

Коронавірус в Україні на 11 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 10 лютого підтверджено 1 253 055 випадків коронавірусу, за останню добу – 3 409. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 23 934 людини, за останню добу – 163.

За останній день у країні одужали 7 768 людей, загалом – 1 092 376.

 

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