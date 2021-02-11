Міністерство охорони здоров’я звинувачує ДП Медичні закупівлі України у зриві закупівель на майже 1 млрд грн. Відповідальність за колосальні втрати покладають на керівника підприємства Арсена Жумаділова.

– Ми отримали шок, коли побачили звіт Держказначейства 4 січня 2021 року. Після цього терміново розробили план заходів, щоб компенсувати дефіцит лікарських засобів та медичних виробів, що утворився внаслідок безвідповідальної роботи підприємства, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

За її словами, підприємство зірвало закупівлі на 949,7 млн грн із доведених до них 5,982 млрд грн, не закупивши 108 позицій із 483. Ця сума як невиконана в межах бюджетного року повернулась до загального фонду державного бюджету.

– Підприємство навіть не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції. Йдеться про закупівлю вакцини проти Covid-19 на 964 млн грн, придбання ліків на 163,6 млн грн для 117 тис. пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, на 100,5 млн грн – для лікування серцево-судинних захворювань, на 60 млн грн – для лікування дорослої онкології. Не профінансоване лікування дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП, ідіопатичної сімейної дистонії, – повідомила Світлана Шаталова.

Державне підприємство зірвало закупівлі на понад 1 млрд грн 48 ангіографічних рентгенівських систем, які мали встановити у всіх областях України. Не придбали 110 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги на суму 191 млн грн.

Також Медичні закупівлі України повідомили про постачання Тасигни (препарат для лікування хронічного мієлоїдного лейкозу, тобто раку крові, – Ред.) 2 лютого, хоча препарат з’явився на складі підприємства ще наприкінці 2020 року.

Через це МОЗ наполягає на призначенні наглядової ради для належного контролю цього підприємства.

Розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин

3 лютого почалося розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу. Йдеться про можливі зловживання під час закупівлі за допомогою приватної фірми-посередника китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу.

Відомості про розслідування внесені до ЄРДР.