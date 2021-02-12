Українці стали більше любити День святого Валентина. Якщо в 2019 році 49% громадян готували презенти своїм коханим, то у 2021-му вже 55% планують дарувати подарунки до свята. Про це свідчать результати опитування, проведеного 6-8 лютого Соціологічною групою Рейтинг.

За його даними, частіше планують дарувати подарунки чоловіки і пари, які живуть у цивільному шлюбі.

Водночас 43% респондентів не готують жодних сюрпризів для своїх половинок.

Українці також зізналися, що для них важливіше – кохати чи бути коханими. Перших виявилося 38%, других – 43%.

Для молоді, чоловіків, а також людей, які перебувають у стосунках менше трьох років, важливіше кохати самим. А жінки вважають за краще бути коханими.

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Соціологічна група Рейтинг 6-8 лютого провела опитування 2,5 тис. українців у віці від 18 років.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Згідно з даними іншого опитування, в День святого Валентина жінки мріють отримати квіти, почуття, романтичну вечеря в ресторані, смачну їжу і вино.

Чоловіки також хочуть отримати почуття коханоъ, смачну їжу і вино, валентинку і електроніку.